Долгожданный мир: жители сектора Газа возвращаются в свои дома

Жители сектора Газа начинают возвращаться в свои дома. Караваны повозок и автомобилей тянутся вдоль побережья на север анклава. Многие семьи идут пешком или едут на велосипедах.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, израильская армия покинула город Газа и отошла на согласованные позиции. Через открытые КПП на палестинские территории наконец-то едут и грузовики с гуманитарной помощью - продовольствием, водой и лекарствами.

Завтра движение ХАМАС начнёт освобождать израильских заложников и передавать тела, после чего на свободу должны выйти и палестинские заключённые, сообщает "ТВ Центр".

Завтра регион посетит президент США. Сначала Дональд Трамп выступит перед израильским Кнессетом, а затем полетит в Египет на международный саммит по сектору Газа. В Израиле уже находится американская делегация. Спецпредставители Уиткофф и Кушнер встретились с главой израильского Генштаба и выступили перед участниками многотысячного митинга в Тель-Авиве.