Собянин рассказал о работе единой справочной службы правительства Москвы

Единая справочная служба правительства Москвы ежемесячно принимает свыше пятисот тысяч звонков. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Мэр подчеркнул: за 10 лет она стала большим помощником для горожан. Операторы и голосовой ассистент консультируют по тысячам разных тем. Чаще всего москвичей интересуют адреса и телефоны центров госуслуг и городских ведомств, информация о готовности документов, начисления за ЖКУ.

Также можно узнать, как прикрепиться к поликлинике или получить консультацию по мерам социальной поддержки. Сергей Собянин отметил: чтобы помогать людям быстро и качественно, работу горячей линии постоянно совершенствуют.