Во Владимирской области открыли монумент героям ВОВ

Подвиг героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили в деревне Килекшино Владимирской области. Там по инициативе самих жителей построили и освятили мемориал "История и Память".

На его плитах высечены имена 135 героев. В 1941 году в деревне проживало более двухсот человек. Почти все мужчины ушли на фронт, многие не вернулись к семьям.

Также в списках погибших есть партизаны и маленькая девочка, дочка подпольщиков. Односельчане рассказывают, что когда фашисты поймали её, то выжгли на щеке пятиконечную звезду.

Средства на мемориал собирали всем миром, затем удалось войти в программу государственного софинансирования. Но прежде чем поставить народный памятник, жители привели в порядок сельские улицы, сообщает "ТВ Центр".