В Кремле заявили о драматичном моменте с передачей "Томагавков" Киеву

В Кремле тщательно фиксируют заявления о возможных поставках Киеву американских ракет Tomahawk. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, новостей на эту тему в последние дни приходит много.

"Заявлений, действительно, звучит много, с ними ещё надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем", - сказал представитель президента в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков также подчеркнул, что передача такого оружия Киеву не изменит ход специальной военной операции.

"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Сейчас, действительно, очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость", - отметил спикер Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, но этот вопрос обсуждается. Аналогичные заявления делал и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Известно, что поставки любого американского оружия на Украину теперь ведутся опосредованно – через европейские страны НАТО.

Неделю назад Владимир Путин сказал, что возможная поставка Киеву американских ракет Tomahawk разрушит отношения России и США.

Tomahawk - американская крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Дальность полёта варьируется от 800 до 2 500 километров в зависимости от модификации. При передаче этих ракет Киеву украинские войска смогут гипотетически наносить удары по объектам в Москве и Петербурге.