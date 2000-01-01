"Мой район": за что москвичи полюбили Бекасово

Этот район объединяет полсотни садовых товариществ и рабочий посёлок. На местной железнодорожной станции есть экспозиция под открытым небом с тепловозом, дрезиной, стрелочным переводом и семафором. А на гербе изображена птица бекас - она обитает на болотистых территориях, и когда-то тут были как раз такие. Она же и дала имя району - Бекасово.

Вдали от шумных дорог, на холме, сливаясь яркими красками с осенней листвой, возвышается храм Архангела Михаила. В старину земли эти вдоль реки были вотчиной князей Бельских. С колокольни храма открывается вид на окрестности села Белоусово. Первое упоминание местности относится к XVI веку - тогда это было село Белый Ус московского уезда, владение князя Григория Петровича Бельского-Морткина, опричника Ивана Грозного. Рядом находился старинный погост - не так давно, во время реставрации, здесь обнаружили надгробную плиту 1655 года.

В середине XIX века, когда храм уже с трудом вмещал верующих, старое здание снесли и возвели новое. Сохранилась лишь первоначальная колокольня, над ней надстроили верхние ярусы.

В 1953 году храм закрыли, использовали под лесопилку, он разрушался на глазах. В начале 2000-х годов провели реставрацию, здание полностью восстановили, стены заново расписали палехские мастера. Благоустроили прилегающую территорию, открыли воскресную школу. Храм снова полон верующих.

Бекасово сегодня бурно растёт. Здесь строят дома и всю необходимую инфраструктуру, создают комфортные условия для жизни. Недавно реконструировали очистные сооружения, оснастив современным энергоэффективным оборудованием. Воздух в округе чист и свеж, никаких неприятных запахов.

Для комфортных прогулок в прошлом году обновили районный парк "Сосны". Можно долго бродить по дорожкам, отдыхать на скамейках в тишине, заниматься спортом на уличных тренажёрах. Рядом - новая школа и детский сад, его открытия местные жители очень ждали. А в культурном центре "Киевский" занимаются и дети, и взрослые. Десятки секций и кружков, большинство из них бесплатные.