Главной проблемой в разрешении украинского кризиса является Владимир Зеленский. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, Зеленский может принять решение только под сильным давлением. "Действовать надо срочно. Россия продвигается на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства", - предупредил Лукашенко.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев не хочет мирного урегулирования, поэтому, чтобы продвинуть достигнутые на саммите в Анкоридже договорённости, нужно бороться. По словам Ушакова, путь к миру на Украине лежит только через договорённости Путина и Трампа.

Тем временем российские военные продолжают активное наступление по всем направлениям в зоне спецоперации. Практически каждые день освобождаются новые населённые пункты.