Учёные увидели на Солнце гигантский протуберанец

На Солнце появился протуберанец неадекватного размера. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На северо-востоке светила сформировался огромный протуберанец. Солнце пытается выбросить его в космос по частям, утверждают учёные. Это может произойти в ближайшие двое суток.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.