Москвичей выселяют из ипотечных квартир: проблема в прежних собственниках жилья

Ипотеку выплатили, но могут остаться без квартиры. Сразу несколько московских семей оказались под угрозой выселения. Они купили жильё, сделка была чистой, предыдущий собственник проверен - никаких нареканий. Но вдруг выясняется, что в цепочке прежних хозяев, много лет назад владевших жилплощадью, обнаружился предполагаемый мошенник или подложные документы. И на этом основании теперь у добросовестных владельцев могут отобрать единственное жильё.

Квартиру, из которой по решению суда трое детей семьи Можесрких должны переехать в детский дом, а их родители на улицу была куплена в ипотеку 13 лет назад. Семья простая, и обычная двухкомнатная хрущёвка в Печатниках далась нелегко. Но оказалось, что те времена были не такими уж и сложными. Настоящие проблемы начались, когда вся задолженность по ипотеке была выплачена.

Пришедшие оперативники объяснили, что право собственности на квартиру, несмотря на выплаченную ипотеку, будет оспорено, и, скорее всего. с квадратными метрами придётся расстаться. Это при том, что чистоту сделки проверял банк, страховая компания, риелторы, юристы и сами покупатели.

Выяснилось, что настоящий владелец квартиры - девушка, которая уже очень давно пропала без вести. Этим воспользовалась мошенники. Нашли похожую женщину, подделали паспорт и продали жилплощадь от лица собственника. После этого хрущёвка ещё несколько раз перепродавалась. Однако, все эти сделки по закону недействительны. Крайней оказалась многодетная семья. Её признали добросовестным приобретателем, но объявился родственник той самой пропавшей девушки и теперь он требует свое наследство. Суд встал на его сторону.

Юристы объясняют: возврат имущества законному владельцу после совершенного мошенничества - это общее правило, которому следуют суды. Однако, с недавнего времени закон защищает и добросовестных приобретателей тоже. Судебная практика по таким делам уже существует, рассказывают юристы. Как правило, квартиры возвращают обманутым владельцам, а добросовестным покупателям - деньги, но это означает, что семьи на какое-то время остаются без жилья.