Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Харькове и Одессе. Активно атакуют врага наши бойцы и в зоне спецоперации.

С воздуха противника громит армейская авиация. Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 бьют точно по заданным координатам. В этот раз пилоты ликвидировали пункт управления БПЛА неонацистов.

Не дают передышки врагу и операторы FPV-дронов. На Красноармейском направлении с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожено скопление бронетехники и живой силы ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Надежное прикрытие штурмовым отрядам на передовой - огонь реактивной артиллерии. Мощный залп "Урагана" достает противника на дистанции более 30 километров.

Прямо на передовой высокие государственные награды вручили военнослужащим группировки "Центр". За мужество и героизм, проявленные в боях на Красноармейском направлении, они удостоены медалей "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость". На счету бойцов 75-го отдельного мотострелкового полка - множество сложных штурмов и спецопераций, в ходе которых от неонацистов были освобождены населенные пункты ДНР.