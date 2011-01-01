Пугачева из ревности уничтожила карьеру молодого фаворита: "Я был раздавлен, плакал, выживал как мог"

Алла Пугачева имела огромную власть в отечественном шоу-бизнесе. Ходят слухи, что карьеры многих артистов она загубили одним махом. Якобы из-за нее Валентина Легкоступова была вынуждена уйти со сцены, а Игорь Наджиев долгие годы не мог пробиться на телевидение, потому что Примадонна перекрыла кислород всем, кто мог составить конкуренцию Киркорову.

Оказывается, Алла Борисовна не только расправлялась с неугодными ей исполнителями, но и изощренно мстила собственным фаворитам, впавшим в немилость. Так, спустя больше 10 лет заговорил Сергей Савин. Он был победителем "Фактора А", а после шоу его продвигала Примадонна. Интересно, что в нашумевшем интервью иноагенту Екатерине Гордеевой Пугачева сделала вид, что уже и забыла о Савине.

Бывший же фаворит народной артистки СССР прекрасно помнит их сотрудничество и чем оно обернулось. Сергей в эфире программы "Новые русские сенсации" рассказал, как артистка отомстила ему за роман с другой.

Когда Савин познакомился с Пугачевой, ему было 26 лет. Это было в 2011 году. Парень с эффектной внешностью и чудесным голосом сразу приглянулся Примадонне. Певица взяла шефство над начинающим артистом и стала его продвигать, а когда пришло время снимать клипы, попросила помочь режиссера Ирину Миронову. Но узнав, что певец и режиссер закрутили роман, Алла Борисовна взбесилась.

"Ирина мне однажды сказала: „А ты не знаешь, что Алла Борисовна ревнует тебя ко мне?“ Я удивился. То есть у меня даже не было представления о том, что ко мне могут какие-то симпатии со стороны Аллы Борисовны возникать", — поделился Савин.

Пугачева сочла, что фаворит на ее благосклонность ответил черной неблагодарностью и начала ему мстить. Сначала не пригласила Сергея на свадьбу, затем не пришла на презентацию новой работы Мироновой. Очень сильно Примадонна давила на Ирину, вынуждала порвать с артистом. И вскоре добилась своего. Так одним махом Пугачева загубила и карьеру, и личную жизнь Савина.

"Со мной прекратили всяческие отношения, всяческие связи, всяческие контакты. Я был на тот момент раздавлен, у меня было разбито сердце. Признаюсь честно, даже плакал", — рассказал бывший фаворит Аллы Борисовны.

Молодой артист, лишившись покровителей, оказался никому не нужен. На концерты его больше не звали, записывать песни было не на что. Сергей оказался на грани нищеты. "Многие деятели шоу-бизнеса от меня отвернулись. <…> Я жил в полной бедности, выживал как мог", — признался музыкант.