Российский ефрейтор из стрелкового оружия уничтожил вражеский беспилотник

Ефрейтор Юрий Уваров, действуя в составе разведывательной группы, обнаружил вражеский беспилотник и, заняв выгодную позицию, прицельным огнём из стрелкового оружия уничтожил его. Грамотные действия нашего бойца позволили не допустить потерь среди личного состава и техники.

Сержант Дмитрий Похабов, находясь вблизи линии боевого соприкосновения, обнаружил большое скопление живой силы и техники противника и, определив координаты, передал их нашим артиллеристам. Во время поражения вражеских позиций Дмитрий корректировал огонь, что позволило выполнить задачу с минимальным расходом боеприпасов. Благодаря его грамотным действиям, противник понёс потери, а российские штурмовые подразделения успешно продвинулись вперёд.