Силы ПВО сбили 103 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 13 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Республики Крым сбито 40 дронов ВСУ. Над Астраханской областью уничтожено 26 украинских дронов, еще 19 - над акваторией Черного моря. Четырнадцать беспилотников ликвидировано над Ростовской областью, два дрона – над акваторией Азовского моря и по одному беспилотнику сбито над Белгородской областью и над Республикой Калмыкия.

Об атаке вражеских БПЛА на Крым сообщил в Telegram и глава региона Сергей Аксенов. По его данным, противник атаковал нефтебазу в Феодосии. Возникшее возгорание ликвидируется силами экстренных служб, пострадавших, по предварительным данным, нет.