Поиски семьи Усольцевых в Сибири не принесли результата

В Красноярском крае прекращены активные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Поисковая операция продолжалась две недели и результатов не принесла. Тем не менее, работу в тайге продолжат подготовленные спасатели, сообщили в отряде "Лиза Алерт".

Решение прекратить массовые поиски связано с возрастающими рисками, ухудшением погоды и отсутствием возможности добраться до труднодоступных мест. За всё время поисков полторы тысячи добровольцев из девяти регионов прошли в общей сложности более 4 500 километров. К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекали параплан и беспилотники.

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября был зафиксирован сигнал мобильного телефона главы семьи, но это не помогло найти пропавших.