Банк России отменил голосование по дизайну банкноты 500 рублей

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Причина – накрутки при голосовании.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении регулятора.

1 октября в Сети стартовало голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей. Оно должно было завершиться 14 октября.

Предполагалось, что новая купюра будет посвящена Северному Кавказу. На её лицевой стороне планировалось разместить виды Пятигорска, а на оборотной - один из символов Северо-Кавказского федерального округа. Среди представленных вариантов - гора Эльбрус, скульптура Орла на горе Горячая, беседка "Эолова арфа", комплекс "Грозный-Сити", башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.