На Камчатке медведица не смогла забрать своих детёнышей у людей

Крайне редкое явление наблюдали в дикой природе на Камчатке: там медведица вернулась за брошенными детёнышами. За судьбой семейства пользователи соцсетей следят уже несколько дней. За это время маленьких косолапых люди отогрели, покормили и даже нашли для них будущий приют, но главное приучили к рукам. И как выяснилось, оказали детёнышам медвежью услугу.

Медвежонок с аппетитом уплетает дары людей. Уже несколько дней очаровательная парочка живёт бок о бок с геодезистами в палаточном городке на Камчатке. Малышей приютили и сытно кормили. Думали, что их мама погибла. Сейчас ситуация на контроле у сотрудников парка-приюта "Земля прайда".

"Вместо десяти месяцев им можно дать около пяти. То есть, это либо поздние медвежата, либо очень недокормленные, очень голодные малыши, которые просто не могут найти достаточного количества пропитания", - говорит директор парка Виктор Агафонов.

А впереди зима. В таком состоянии в спячку уходить опасно. Звери это чувствуют и пытаются полакомиться всем, что дают люди. Здесь медвежатам сытно, а ещё интересно. Он играют с палаткой и даже пытаются её разобрать. Звери перестали абсолютно бояться людей.

Но в воскресенье в палаточном городке случился переполох. За детьми пришла их мама с ещё одним медвежонком. И даже смогла забрать с собой потеряшек, но ненадолго. Через пять минут парочка, которая уже успела пожить с людьми, вернулась и прихватила с собой третьего медвежонка.

"Это было безумно неожиданно, в том числе и для самой мамы, потому что она стояла, видно было, в непонимании, почему они от неё уходят, почему они идут к людям", - говорит Виктор Агафонов.

На самом деле, всё очевидно. Медвежата променяли маму на еду, которая есть у человека. Для диких животных такая ситуация, пожалуй, не менее опасна, чем голод. "Если дикое животное перестаёт бояться человека, то оно вскоре начинает называться конфликтным. Это может быть в любой момент нападение", - поясняет директор парка-приюта "Земля прайда".

Опасно это и для самих зверей, потому что их могут застрелить. Ситуации, когда медведи выходят к людям за едой, объяснимы. Всё чаще они не могут найти пропитание в природе. Но для камчатских медведей такое поведение крайне необычно.

"Даже те люди, которые годами наблюдали годами за данными животными, они не понимают модель поведения, почему так происходит. Почему медвежата, которые были с мамой, разучились с ней буквально на пять дней и абсолютно перестали на неё реагировать? Это странное поведение для малышей, потому что на протяжении 9-10 месяцев они росли с ней", - сказал Виктор Агафонов.

Специалисты парка-приюта "Земля прайда" сейчас на связи с Министерством лесного хозяйства Камчатки и Росприроднадзором. В ближайшие дни придётся решить, что делать с медвежатами, которые привыкли к людям - возвращать их в дикую природу или забирать в приют.