Трамп: Украина хотела бы получить "Томагавки"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него был "хороший разговор" с Владимиром Зеленским. Об этом 13 октября глава Вашингтона заявил во время беседы с журналистами.

Трамп добавил, что Украине "очень нужны" системы Patriot и дальнобойные ракеты "Томагавк".

Президент США подчеркнул, что Вашингтон может отправить Киеву ракеты, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

Глава Белого дома также заявил, что президент России Владимир Путин "выглядел бы великолепно", если бы удалось урегулировать конфликт на Украине.