Ким Чен Ын посетил мавзолей по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь 80-летнего юбилея Трудовой партии Кореи посетил мавзолей, где захоронены предыдущие руководители страны Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 12 октября посетил Кымсусанский Дворец Солнца, чтобы воздать славу великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру после торжественного празднования 80-летия основания ТПК", — говорится в сообщении агентства.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с Ким Чен Ыном поздравил его и весь корейский народ с 80-летием создания ТПК и передал ему архивное письмо бывшего руководителя КНДР Ким Ир Сена Иосифу Сталину.