В Подмосковье выпал первый снег

В Московской области выпал первый осенний снег.

Мокрый снег быстро растаял, но очевидцы из Подольска сняли непогоду на видео, передает telegram-канал "Осторожно, новости".

Сейчас в Подмосковье плюс 4 градуса, ночью температура может упасть до минус двух градусов.

Ранее Гидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды в Московском регионе, объявлен желтый уровень опасности. Плохая погода сохранится в течение всей рабочей недели, Москвичам посоветовали одеваться теплее и не забывать зонты.

Водителей просят снижать скорость и держать дистанцию.