Россиян предупредили о введении ограничений на банковские карты

С декабря в России могут заработать ограничения по количеству банковских карт, которые можно открыть на одно физическое лицо.

Один человек может получить не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех, пишет газета "Известия".

"Ранее предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались", - отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, заработает новый сервис для борьбы с мошенниками и дропперами. Он позволит пользователю отслеживать вид и дату выпуска карты на его имя.

В Банке России уже поддержали законопроект.