ХАМАС освободил первую группу израильских заложников

Двадцать израильских заложников сегодня вернутся из двухлетнего плена в секторе Газа. Это произошло в рамках договоренностей, которые были достигнуты между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС в рамках мирного плана Дональда Трампа. На родину также должны доставить тела 28 погибших израильтян.

На момент публикации заметки, известно, что ХАМАС уже освободил семерых израильских заложников. Они переданы в городе Газа представителям Международного комитета Красного Креста. Все бывшие пленники идут своим ходом.

ЦАХАЛ, в свою очередь, отведёт войска к согласованной линии. Взамен палестинское движение ждёт освобождения из тюрем почти двух тысяч заключённых. Среди них и те, кто осуждён на пожизненные сроки за терроризм.

В Шарм-эль-Шейхе сегодня, как ожидается, будет подписан документ о гарантиях соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа. По случаю официального заключения сделки о прекращении огня в анклаве на египетском курорте состоится так называемый "Саммит мира". В нем примут участие десятки лидеров, в том числе президент США. Стороны конфликта в Египет не приедут.

