Геннадий Хазанов распродал почти всю недвижимость в России

Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в Москве и области. У него практически не осталось недвижимости в стране, но сохраняется сразу два бизнеса и высокая должность.

Как передает SHOT, 79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости, получив за сделки, по скромным подсчетам, около 706 миллионов рублей. В собственности актер оставил лишь самый дешевый свой актив — скромную квартиру площадью 39 м² на улице Люсиновской, в районе Замоскворечье, которая оценивается примерно в 21 миллион рублей.

Однако у Геннадия Хазанова сохраняются действующие ИП: творческая деятельность в области искусства и ООО "Гидроресурс" — производство гидравлического и пневматического силового оборудования, в котором артист владеет 41% акций. Кроме того, артист числится художественным руководителем Московского театра эстрады.

Кстати, ближайшие выступления Геннадия Хазанова в Москве намечены на завтра, 14 октября, в Театре эстрады и на 31 октября — в Театре Вахтангова.