Президент Египта присвоил Трампу высшую государственную награду

Президент США Дональд Трамп удостоен высшей государственной награды Египта. Решение о награждении американского лидера орденом Нила принял египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию египетского лидера, решение о награждении Дональда Трампа высшим орденом принято в знак признания вклада американского президента в урегулирование конфликтов. В частности отмечается роль президента США в прекращении войны в секторе Газа.

В ближневосточном регионе тем временем объявлено перемирие. Согласно достигнутой договоренности, движение ХАМАС отпустило первую партию заложников. Израиль, в свою очередь, выпускает из тюрем 1966 палестинских заключенных.