Вера Сотникова пожаловалась на дырку в подбородке

Вера Сотникова стала жертвой нерадивого косметолога. Известная актриса сообщила о беде в своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она начала с того, что вообще записывалась к другому специалисту, но попала в руки начальницы клиники. Более того, изначально предполагалось, что Вера Сотникова пройдет процедуру по бартеру, но в итоге артистке пришлось выложить 70 тысяч рублей.

Но самое страшное, что после процедуры наступили крайне неприятные последствия. "Вам очень непрофессионально поставят нити — они не закрепятся и спустятся вниз, образуя большой комок-гематому. Когда вы озвучите проблему, вам сделают одолжение: примут и натянут нити вниз (изначально они шли наверх), сделают дырку в подбородке, обрежут и заклеят пластырем. Но потом нити через этот надрез все равно будут торчать и кровоточить!" - пожаловалась Сотникова.

В результате Вера Сотникова обратилась за помощью к другим специалистам в другом городе. В заключение популярная актриса объяснила, что решила придать ситуацию огласке, чтобы предостеречь других женщин от больших проблем.