Группа туристов с детьми застряла в горах в Сочи

Восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края из-за поднявшегося уровня воды в реке.

7 октября группа туристов с детьми от 10 до 13 лет отправилась в поход по маршруту пихтовая поляна - лагерь холодный - метеостанция "Джуга", пишет Telegram-канал SHOT. 12 октября они должны были вернуться домой.

Они перенаправили снаряжение и спальные мешки через реку Уруштен на лошадях. Но вода в реке сильно поднялась из-за дождей, и люди оказались отрезаны от маршрута. Сейчас люди ночуют в самодельном убежище, двое из них уже получили переохлаждение.

На поиски и спасение тургруппы вылетел вертолет МЧС России, отметили в ведомстве.

До 13 октября действует красный уровень погодной опасности. В регионе сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду.