Сергей Лазарев заявил об уходе: "Нервы на пределе, надо подумать о здоровье"

Певец Сергей Лазарев объявил об уходе из шоу "Ну-ка, все вместе!", но спустя время появился среди жюри в новом сезоне.

Свой спонтанный уход музыкант связал со здоровьем и нервами. По словам Лазарева, он очень эмоционально переживает взлеты и падения участников шоу. Иногда выступления выходят настолько трогательными, что невозможно сдержат слез.

"Я слишком эмпатичен и принимаю неудачи конкурсантов близко к сердцу! Не терплю несправедливые высказывания некоторых экспертов <…> Порой нервы на пределе", - пожаловался артист.

Однако спустя время Лазарев понял, что не может оставить шоу, которое за шесть лет стало частью его. Свое влияние оказали и фанаты артиста, пишет "СтарХит".

"Я понял, что бросать на полпути проект, частью которого ты являешься уже шесть лет, просто недопустимо. Поэтому я все же не ушел", - объяснил Лазарев.