Дестабилизация логистики, энергетики и военной инфраструктуры - такие цели преследуют удары ВС России по украинской территории. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, за минувшие сутки наблюдатели зафиксировали не менее 21 прилета по объектам ВСУ.

Как сообщили подпольщики, не менее 7 ударов зафиксировано в районе Харькова и Чугуева. Поражены промышленные, энергетические и военные объекты. Сообщается также о четырех прилетах в Сумах и Шостке, цель – объекты логистики и узлы снабжения. Массированная атака дронов на Одессу и пригород: город частично без света, сообщения о серии взрывов и повторных атаках беспилотников. По два удара зафиксировано в Черниговской и Киевской областях, по одному прилету - в Днепропетровской, Николаевской и Донецкой областях.

По информации сопротивления, в Сумах нанесен удар по пользовавшемуся популярностью в прежние времена кафе "Уют". В расположенном на территории завода Фрунзе заведении ВСУ собирали беспилотники, там же складировали готовую продукцию. Прилет совпал с моментом погрузки готовых дронов на грузовик, уничтожено не менее сотни БПЛА.