Трамп объявил об окончании войны в Газе: не забыл и себя похвалить

Дональд Трамп заявил об окончании войны в секторе Газа. "Это для меня большая честь. Великий и прекрасный день. Новое начало", — написал президент США в гостевой книге Кнессета. Чуть ранее, на борту своего самолета, Трамп заявил, что "это будет уже восьмая война", которую он смог завершить. Ранее сегодня палестинское движение ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников. Всего передано 20 человек. В списке есть и наш соотечественник - уроженец Донбасса. Состояние у бывших пленников - удовлетворительное. Взамен ХАМАС ждёт от Тель- Авива освобождения своих представителей.

Еще в полночь израильтяне начали собираться на так называемой Площади Заложников в Тель-Авиве, чтобы стать свидетелями освобождения сограждан, которых два года удерживало радикальное движение ХАМАС. К утру перед экранами, установленными на улице, были уже тысячи человек. В руках - национальные флаги и плакаты с именами заложников. Около восьми часов, даже несколько ранее, чем было условлено в договоренностях, журналисты, ведущие прямой репортаж, сообщили: первые семь человек из 20 освобождаемых переданы Красному кресту в секторе Газа. Люди встретили это известие ликованием.

Среди освобожденных - Алон Охель. Его мама уже смогла поговорить с ним по телефону. Сын сообщил, что чувствует себя хорошо. На дороге, ведущей к базе Рейм, куда будут доставлены освобожденные заложники, эту ночь провели сотни человек в ожидании родных и друзей.

За два года, пока ХАМАС удерживал заложников, они стали фактически родными в каждой израильской семье. Трансляцию освобождения сегодня смотрят по всей стране. И приветствуют каждое новое имя.

Около 11 утра машины Красного креста забрали вторую группу из 13 человек в секторе Газа. Кроме того ХАМАС должен передать тела 26 погибших. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, которые включают 20 пунктов, Израиль в свою очередь должен освободить 250 палестинцев, осужденных за убийства и другие тяжкие преступления. А также 1700 жителей Газы, задержанных с 7 октября 23 года.

На Ближний Восток прилетел президент США Дональд Трамп. Планируется, что он встретиться в освобожденными заложниками, а затем примет участие в саммите мира, который сегодня пройдет в египетском Шарм-эль-Шейхе.

На пляже Тель-Авива появилось огромное панно с профилем Трампа и словом "Спасибо!" Израильтяне ценят посредничество США и возлагают большие надежды на саммит мира в Египте. Однако, по мнению аналитиков "Блумберг", пока сделан лишь первый шаг и до прочного мира в Газе еще далеко.

"Состоятельность соглашения все ещё вызывает сомнения: множество препятствий способны привести к его срыву, а стабильность будет определяться возможностью участников соблюдать условия и разрешить важные вопросы, по которым пока не удалось достичь консенсуса", - пишет агентство.

В частности, Израиль отказался выпускать из тюрьмы высокопоставленных руководителей ХАМАС, на чем настаивала группировки. А премьер-министр Нетаньяху накануне заявил, что вызовы для безопасности страны остаются, и значит, битва еще не окончена.