Латвия выдворяет сотни пожилых россиян: насильственная депортация начнется со дня на день

Латвия готовится выдворять россиян. Более восьмисот человек с этого дня обязаны покинуть страну. Они не сдали экзамен на знание латышского, вследствие чего им не продлили вид на жительство, а также не смогли пройти проверку служб безопасности.

Сегодня пребывание этих людей на территории прибалтийской республики стало незаконным, а доступ к социальным услугам закрылся. В основном, речь идет о пенсионерах. Как ранее заявляли в рижской думе, депортации начнутся ближе к ноябрю.

Русофобское правительство Латвии ужесточило иммиграционные правила в прошлом году. При этом 40 процентов населения республики - русскоязычные. Соотечественников ждут в России и готовы оказать содействие в рамках госпрограммы помощи переселенцам.