Собянин рассказал о ярких проектах участников конкурса "Новатор Москвы"

За шесть лет в конкурсе "Новатор Москвы" приняли участие свыше 16 тысяч учёных и изобретателей. Соревнование направлено на поддержку технологического столичного предпринимательства.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, за всё время было отобрано 210 лучших проектов в таких направлениях как: строительство, промышленность и транспорт, медицина и экология. Призовой фонд составил более 120 миллионов рублей. Участники конкурса получают доступ к городской инфраструктуре и возможности для реализации своих разработок.

Кроме того, им помогают с поиском инвесторов и привлечением первых клиентов. Успешные проекты внедряют в экономику Москвы и других регионов страны, а также выводят на международные рынки.

