Маргарита Симоньян убивается по покойному Тиграну Кеосаяну: "Я уже давно все понимала..."

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Журналистка не может смириться с потерей и убивается по покойному супругу. В своем официальном телеграм-канале она часто публикует отрывки из разных передач, в которых в разное время снимался Тигран Кеосаян.

В подписи к одной из таких публикаций известная журналистка обнародовала душераздирающее признание. Маргарита дала понять, что подсознательно понимала, когда супруг находился в коме, что конец будет печален и неизбежен.

"Ту часть программы, где я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала..." - констатировала Симоньян, которая до последнего боролась за мужа.

Напомним, прощание с Тиграном Кеосаяном прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее.