ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России. В Москве задержаны четыре человека, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, теракт готовили украинские специальные службы совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство"*. В результате операции российских силовиков задержаны трое граждан России, причастные к сокрытию следов преступления. Также задержан непосредственный исполнитель акции - выходец из стран Центральной Азии.

Установлено, что исполнитель был завербован функционером ИГИЛ* Саидакбаром Гуломовым, объявленным в международный розыск органами России и Узбекистана. Он по заданию украинских кураторов дистанционно руководил действиями исполнителя через мессенджеры. Мощность взрывного устройства, изготовленного террористами, обеспечивала зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. По замыслу украинских спецслужб, должен был погибнуть и сам исполнитель, передает ТВЦ.