Дети Пугачевой и Галкина* могут попасть в израильскую армию

Ходят слухи, что у детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, 12-летних Гарри и Лизы, могут возникнуть проблемы с подтверждением российского гражданства. Сообщается, будто в их свидетельствах о рождении нет отметки о гражданстве, которая по новому закону обязательна для всех детей младше 14 лет. Без этого штампа нельзя оформить паспорт, прописаться в квартире или получить загранник.

В настоящее время Гарри и Лиза живут на Кипре. Несколько лет назад они получили гражданство этой страны вслед за именитыми родителями. Кроме того, по некоторой информации, у сына и дочери Пугачевой и Галкина* есть израильские паспорта. И вот тут у Гарри и Лизы могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что после 16 лет все граждане Израиля подлежат обязательному призыву в армию: юноши служат почти три года, девушки — два. И даже если семья живет за границей, обязанность остается, подчеркивает "КП".

Ранее сообщалось, что Примадонна и ее молодой супруг решили не устраивать большой праздник в честь дня рождения наследников. Именинники отправились в кафе с друзьями родителей - никаких аниматоров, веселья и квестов.

*признан иноагентом на территории России