"Я очень сильно испугался": Подросток убил сверстницу и соседку в подъезде под Иркутском

В Иркутской области школьник зарезал на почве ревности свою сверстницу и смертельно ранил соседку.

Страшная трагедия произошла вечером 12 октября в городе Шелехове в подъезде одного из домов. 14-летний юноша, повздорив со своей возлюбленной, напал на нее с ножом. На крики выбежала 23-летняя соседка и в попытке заступиться за девушку, тоже получила ранения. Обе пострадавшие скончались позднее в больнице.

Подростка задержал сосед, который удерживал его до приезда полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному главку СКР предоставить доклад о ходе расследования. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Избил девочку ножом. Нанес удары ножом в область живота и ног. Нож взял дома. Это получилось случайно. Она порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож, потом она начала очень сильно кричать. Я очень сильно испугался. Приревновал очень сильно", - рассказал юноша на допросе.

Известно, что подросток не состоял на профилактических учетах.В школе он был на хорошем счету и всегда приходил на помощь друзьям. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что "парень – не злодей". Эти сведения подтверждает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

"Захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать, и вот итог", - охарактеризовал преступника губернатор.

Погибшую девочку тоже в школе любили, она была лидером, пользовалась уважением сверстников.