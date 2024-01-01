Маша Распутина рассказала о тайной свадьбе: "Даже не поссорились"

61-летняя Распутина живет с 70-летним бизнесменом Виктором Захаровым уже 26 лет. И лишь недавно пара официально оформила отношения. Причем о радостном событии сообщила сама певица, не вдаваясь в детали и даже сопроводив новость фальшивым фото.

В новом выпуске программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" Маша Распутина объяснила, почему не стала устраивать грандиозного торжества с кучей гостей. По ее мнению, сейчас неподходящее время для громких праздников.

"Сейчас мы просто узаконили отношения. Чисто формально произвели роспись, узаконили отношения — для анкеты, для государств. Да не было никакой свадьбы! Были посиделки со своими друзьями. Стране сейчас не до свадеб, не до концертов, мы живем в такое время. Зачем все это афишировать. День прошел спокойно, торжественно. Даже не поссорились, обычно мы ссоримся — перепалка бывает: почему ты не ту рубашку выбрал и т.п. А здесь все было так спокойно-спокойно. Каждый был уверен в том, кто рядом. Да, и дочери были — недолго, они посиделки не любят", - рассказала артистка.

Не секрет, что Распутина и Захаров, несмотря на долгую совместную жизнь, просто не могли раньше пожениться. Дело в том, что мужчина состоял в официальном браке вплоть до 2024 года. С супругой Еленой Виктор никак не мог договориться о разделе имущества. И вот наконец лишь в прошлом году все проблемы были улажены. "Видно, уже совесть, может, проснулась…" - предположила Распутина, говоря о первой жене Захарова.

Певица счастлива с мужем. "Я верный и преданный человек. Ненавижу предательство. Такой ситуации с Виктором у нас не было. Конечно, другие близкие люди меня предавали", - призналась певица.