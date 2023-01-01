Экс-гитариста "Арии" Маврина внесли в базу украинского "Миротворца"

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу музыканта Сергея Маврина. Украинские экстремисты считают, что бывший гитарист культовых рок-групп "Ария" и "Кипелов" поддержал войну.

Украинский сайт опубликовал личные данные музыканта из-за его выступлений в Мариуполе и Донецке, а также открытой поддержки Вооруженных сил России. Помимо этого, его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины, сознательном нарушении украинской государственной границы и соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан.

Сергей Маврин известен как гитарист групп "Ария", "Черный кофе" и "Кипелов". Также музыкант основал группу "Маврин", которая просуществовала до конца 2023-го, пишет портал Postnews.