"Бизнес-миротворец" Дональд Трамп выступил со "101-й угрозой" в адрес президента России Владимира Путина. Он заявил: если российский лидер не урегулирует конфликт на Украине, то для него это, якобы, "плохо кончится". Если речь идет о ракетах Tomahawk, то фраза неверна, написал в Telegram запред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул: поставка Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех и прежде всего — для самого главы Белого дома. Зампред Совбеза выразил надежду, что очередная пустая угроза американского президента вызвана затянувшимся общением с "накокаиненным киевским клоуном".

По словам Медведева, Москва неоднократно поясняла в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме: отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. И запускать их будет не бандеровский Киев, а США. И Россия будет отвечать соответственно.