Анастасия Мельникова откровенно рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Анастасия Мельникова несколько лет сражается с тяжелым недугом. Загадочная болезнь изменила ее внешность. Поначалу актриса скрывала, что борется с недугом, но после волны критики призналась, что проходила гормональную терапию.

"Начался такой шквал пакостей, гадостей... Они не сочувствуют, их это раздражает", - пожаловалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

В новом интервью Анастасия Мельникова сообщила, что продолжает бороться с болезнью. Она никуда не делась. "Есть данность, проблема. Но у любого человека в какой-то момент жизни проблемы возникают", - философски отметила актриса.

Как сообщила артистка в программе "Секрет на миллион", сейчас она следит за своим состоянием и борется, "как все нормальные люди".

При этом точный диагноз Анастасия Мельникова не называет, но говорит, что перенесла несколько операций, какое-то время она даже была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.