НАТО начала учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

13 октября начались ежегодные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень").

Учения проходят в Нидерландах в воздушном пространстве Северного моря при участии 14 стран. Настоящее ядерное оружие в них не задействовано, заявил генсека НАТО Марк Рютте.

"Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями", - подчеркнул он, добавив, что учения послужат сигналом "любому потенциальному противнику".

В НАТО не раскрывают точный сценарий и детали учений. Эксперты считают, что Альянс отрабатывает безопасный перенос ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты, передает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но любая агрессия против нашей страны "получит отпор".