Блиновская из СИЗО выступила с душераздирающей речью: "Я прошу не лишать моих детей матери"

Елена Блиновская выступила в суде. К заседанию она подключилась удаленно из СИЗО. Перед вынесением приговора "королева марафонов" попросила суд смягчить ее учесть из-за детей, передает Super.

"Я прошу не лишать моих детей матери. Меня, соответственно, детей. Они нуждаются во мне, в моей заботе, воспитании. Начиная с явки с повинной, я глубоко раскаиваюсь в содеянном и не представляю опасности для общества. Я готова строго соблюдать все предписания суда, встать на учет и посвятить себя воспитанию детей и исправлению ошибок. Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей уже будет шесть. И мой супруг на СВО, я очень прошу проявить суд гуманность ко мне и нашей семье", - обратилась с душераздирающей речью к суду Блиновская.

Кроме того, ее адвокаты просят снять обвинения с блогера по статьям о легализации денег, полученных преступным путем, а также два эпизода по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, а также к штрафу в один миллион рублей. Блиновская сочла этот приговор "жестоким".