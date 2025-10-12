Петербурженка спасла утят и подарила им новый дом

Жительница Санкт-Петербурга взяла в аренду для фотосессии двух утят и не смогла с ними расстаться.

Девушка рассказала "Фонтанке", что взяла утят для фотосессии на пару дней. Во время съемки она так ими прониклась, что решила оставить их себе. Судьба утят могла быть печальной – в перспективе их планировали пустить на мясо.

Решение петербурженки поддержал молодой человек, и они вместе выкупили двух утят.

Держать дома птиц девушка сочла негуманным, поэтому решила договориться с контактным зоопарком о том, чтобы пристроить утиное семейство. Теперь утка и ее утята живут на природе среди других птиц и животных. Девушка регулярно навещает своих любимцев.