Суд принял окончательное решение по делу Елены Блиновской

Сегодня, 13 октября, Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.Сообщается, что апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Более того, в ближайшее время Блиновская выйдет из СИЗО, передает ТАСС. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч.

Однако суд отказал ей в отсрочке наказания. Защита просила перенести исполнение приговора до тех пор, пока младшему из четверых детей Блиновской не исполнился 14 лет — до 2034 года.

На заседании присутствовали родители "королевы марафонов". По словам матери, налоговая служба слишком сильно завысила сумму долга. Также арестовали квартиру ее брата Александр, хотя, по его словам, никаких финансовых связей с сестрой у него не было, сообщает Mash.

Напомним, 3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Эксперты же полагают, что по "королеве марафонов"и ей подобным давно плачут и другие статьи уголовного кодекса.