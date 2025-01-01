Открыта регистрация на Всероссийский патриотический форум – 2025

С 7 по 10 декабря 2025 года на площадке Национального центра "Россия" в Москве пройдет Всероссийский патриотический форум.

Цель форума состоит в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи через пример мужества и доблести героев нашей Родины.

В Год защитника Отечества мы отдаем дань уважения героям всех времён:

– от эпохи Александра Невского,

– через подвиг бойцов Великой Отечественной,

– до наших современников, кто сегодня стоит на защите страны.

Если выбираешь волонтёрство — тебя ждёт:

• ценный опыт в организации федерального события

• возможность быть в самом центре происходящего — от подготовки до реализации

• участие в работе форумных площадок и взаимодействие с командой организаторов

• живое общение с героями, историками, военными, государственными деятелями

• новые друзья, полезные контакты и вдохновляющая атмосфера

Участниками форума станут более 4000 человек, среди которых молодые и начинающие специалисты в сфере молодежной политики, руководители и члены студенческих патриотических центров, представители региональных центров патриотического воспитания и органов исполнительной власти, курирующие патриотическое воспитание, региональных общественных организаций и отделений, военно-патриотических клубов, поисковых движений, клубов исторической реконструкции, а также представители иностранных государств.

Регистрация до 27 октября 2025 года по ссылке.