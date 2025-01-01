В России стартовал прием заявок на премию "Голос истории" для молодежи

В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории". Цель премии – поддержать эффективные методы обучения истории, стимулировать новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в изучение и сохранение исторического наследия страны.

Инициатива соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Участниками премии могут стать россияне в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации "Лучший зарубежный проект об истории России" к участию приглашаются как физические, так и юридические лица иностранных государств.

Заявки на участие в премии будет оценивать Экспертный совет, в состав которого входят историки, педагоги, специалисты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Лауреаты премии получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов. Также они смогут принять участие в обширной деловой и культурной программе, посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия можно на официальном сайте премии до 1 ноября 2025 года. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября.

Организатор премии – АНО "Герои Отечества" при грантовой поддержке Движения Первых. Партнерами выступают Министерство просвещения РФ, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты Госдумы и сенаторы РФ.