Российские войска продолжают освобождать временно оккупированные территории. Подразделения группировки ВС России "Центр", активно наступая в ДНР, освободили населенный пункт Московское и зашли в восточные районы населенного пункта Димитров. Российские военные развивают наступление в его жилых кварталах, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Запад" тем временем освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям бригад ВСУ и теробороны, а также отряда погранслужбы Украины в районе Волчанска. Также несколько бригад ВСУ разгромлены в Сумской области.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Поражены склады вооружения, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили десять управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 344 беспилотника.