"Добейся своего, девочка!": Меган Маркл показала свежее фото дочери от принца Гарри

Пять лет назад принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и покинули Великобританию. Пара перебралась в США, сейчас знаменитости живут в Калифорнии.

В 2019 году Меган родила Гарри сына Арчи. А в 2021 году у пары появился второй ребенок - дочь Лилибет. Интересно, что супруги принципиально не показывают лиц детей. Например, Маркл если и выкладывает снимки и видео, на которых запечатлены сын и дочь, то обычно они представлены сбоку или со спины.

Такой традиции малоизвестная американская актриса придерживается и сейчас, когда поздравила всех фанаток с Международным днем девочек. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган опубликовала фото, на котором запечатлена с дочкой Лилибет. Девочка, как и мама, снята со спины.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Все девочкам: этот мир принадлежит вам. Делайте все возможное, чтобы защитить свои права, используйте свой глос, поддерживайте друг друга. Мы сделаем то же самое для вас. Это ваше право и наша обязанность. Добейся своего, девочка! С Международным днем девочек", - написала Меган Маркл.

В Сети комментаторы обратили внимание, что Лилибет совсем не похожа на мать: она обладает светлой кожей и рыжими волосами.