Собянин открыл флагманский Дворец бракосочетания в районе Митино

В Москве в районе Митино открылся новый Дворец бракосочетания. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

В просторном светлом здании будет проходить более восьми тысяч свадебных церемоний в год. Для торжественных регистраций приспособлены два зала, каждый из которых одновременно сможет вместить до 50 гостей.

Архитектурная особенность Дворца - мраморная лестница, соединяющая первый и второй этажи. В здании обустроены 7 оригинальных фотозон. На улице установлена беседка-ротонда, где в хорошую погоду также можно будет проводить торжественные церемонии.