В Москве стартовал международный турнир по бильярду "Кубок Кремля"

Знаковое событие для поклонников бильярда. В столице стартовал один из самых престижных турниров не только в России, но и Европе - Кубок Кремля. Торжественное открытие состоялось сегодня во дворце спорта "Москвич".

Соревнования проходят в 19 раз. Первоначально их проводили в Государственном Кремлевском дворце, но вскоре он перестал вмещать всех желающих.

Турнир приобрел высокий статус благодаря участию чемпионов России, Европы и мира. Впрочем, зарегистрироваться на мероприятие и попробовать свои силы могут все, вне зависимости от спортивных регалий.

Призовой фонд этого года превышает 4 миллиона рублей. А главная награда, которая ждет победителей, - электромобили "Москвич".

