Лавров высказался об "отравлении" Асада

Сообщения о том, что в Москве якобы пытались отравить бывшего президента Сирии Башара Асада не соответствуют действительности. Эту информацию опроверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, никаких отравлений не происходило. Подобные слухи Лавров оставляет на совести тех, кто их распускает. Российский министр подчеркнул, что пребывание Асада и его семьи в России имеет исключительно гуманитарный характер.

Ранее появились сообщения о том, что экс-президента Сирии выписали из московской больницы. Асада якобы пытались отравить в декабре, после его прибытия в Москву: экс-президент почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, передает РИА Новости.