В московском метро провели мастер-класс по общению с собаками-проводниками

Перешагнуть через бордюр. Зайти в вагон метро. И поднять с пола карточку. Этими и другими своими навыками москвичей удивили собаки-проводники. На мастер-классе, который прошёл в эту субботу в московском метро. Как правильно общаться с поводырями?

Волонтеры роняют белые трости, но их тут же поднимают черные лабрадоры. На мастер-классе, который прошел в московском метро, рассказали о том, как общаться с собаками-проводниками.

"Такие мероприятия очень важны для нас, людей, которые живут в этом городе, потому что нужно знать, что есть инвалиды по зрению, что есть помощники - собаки-проводники и это средство реабилитации, которое помогает инвалиду по зрению безопасно и комфортно передвигаться по городу", - рассказала Ирина Миронова, заместитель генерального директора российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых по социальным вопросам.

Чтобы показать, с какими трудностями сталкивается незрячий человек, организаторы мероприятия придумали квест. Желающим надевали непросвечивающие очки и предлагали преодолеть полосу препятствий. Помогали им дойти до финиша лабрадоры-поводыри.

В полной темноте перешагнуть даже через невысокое препятствие оказалось очень непросто. Участники квеста признаются: страх от потери ориентации прошел только после того, как появилось доверие к своему четвероногому спутнику.

На мастер-классе рассказывали и о том, как реагировать на собаку-проводника и не забывать о правилах взаимодействия с хвостатыми помощниками. А собаки демонстрировали весь арсенал своих навыков.

Поводыри знают в том числе, как ориентироваться и безопасно передвигаться в подземном транспорте. Всего с 2013 года Центр обеспечения мобильности пассажиров в сотрудничестве со школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых обучили 400 животных.

Четвероногие проводники справляются со своей непростой миссией на отлично. Но специально обученная собака способна избавить их от каждодневных трудностей.

Основная цель мероприятия - не только научить москвичей грамотно общаться с собаками-проводниками, но и напомнить о взаимопомощи. Ведь чтобы незрячие пассажиры смогли быть мобильными, им важно, чтобы рядом был не только обученный лабрадор, но и отзывчивый прохожий.