Очарование Москвы эпохи Николая I: в "Царицыно" открылась яркая выставка

Очарование старой Москвы! В заповеднике "Царицыно" открылась выставка, рассказывающая, как преобразился наш город в эпоху Николая I. Не только яркие артефакты - а их здесь более 600 - но и современные музейные технологии помогут любителям истории перенестись более чем на два века назад. И увидеть, как менялось дворянское и купеческое сословие, что занимало студентов и чем потчевали в ресторанах Первопрестольной.

Царицыно притягивает, словно магнит. Сбывается мечта историков, искусствоведов, ценителей старины. В Большом дворце впервые рассказывают правдивую и очень яркую историю о Москве и москвичах эпохи Николая I. Начать решили с коронации, представив два роскошных полотна кисти знаменитого и очень востребованного в 19 веке мастера романтического парадного портрета - англичанина Джорджа Доу.

"Портреты ростовые. Это сам император - в таком мундире он как раз короновался. Здесь и его венценосная супруга с детьми. И члены императорской фамилии", - рассказал Александр Валькович, куратор выставочного проекта "Москва и москвичи в эпоху Николая I".

Будущему Александру II здесь всего шесть лет. Можно бесконечно вглядываться в лица, пытаясь угадать, что эти люди чувствовали, о чем думали в то бурное время. Крымская война, открытие железнодорожного сообщения между Москвой и Петербургом, строительный бум - возведение Большого и Малого театров, Кремлевского дворца и Храма Христа Спасителя.

"Этот проект охватывает тридцатилетие Николая I и рассказывает о том, как преобразилась и Москва с точки зрения архитектуры. И как изменился уклад, как изменились купеческое сословие, дворянское? Что происходило в университете?" – пояснила Виктория Петухова, заместитель генерального директора по научно-выставочной работе музея-заповедника "Царицыно".

Что касается купеческого сословия, то посетителей ждет настоящее пиршество впечатлений. Удивительные по теплоте и точности портреты кисти Василия Тропинина оживают в этих залах. Вот московский купец Алексей Иванович Кусов. О нем не пишут в учебниках, а зря. Добрейшей души человек, благотворитель, один из устроителей русских мануфактурных выставок. Здесь лица - самые разные. Серьезные, сосредоточенные, бесконечно нежные и красивые. Кураторы пошли еще дальше.

"Здесь мы знакомимся с модой того времени. То, что носили жены и дочери купцов - состоятельных купцов - которые старались одеваться по моде. И здесь неизвестная дочь купца. Очень милая, с шалью, которая популярна в то время. Это не как в старину одевались. А они уже почти не отличаются от дворян", - рассказал Александр Валькович.

Раскрашенные литографии с видами Москвы по рисункам с натуры Огюста Кадоля, меню знаменитых ресторанов, столичные трактиры, императорский поезд - изнутри. Многие из четырех сотен экспонатов представлены впервые. И это несомненный успех кураторов, сумевших объединить сокровища более двадцати музеев.

"Нам дал потрясающий сервиз Павловск и литографии тоже. Нам дал Русский музей произведения, нам дал Эрмитаж произведения. То есть у нас представлены все ведущие музеи страны и несколько частных коллекций", - отметила Виктория Петухова.

Эту выставку стоит увидеть ради того, чтобы почувствовать значение эпохи Николая I и очарование Москвы. Такой живой, красивой и бурно развивающейся. Во все времена.